Karate. Un stage con Arlotti domani a Maranello

Uno stage regionale con Paolo Arlotti (foto), domani alle 16 alla palestra delle ‘Stradi di Maranello’. Lo promuove la ‘Karate Judo Maranello’ ed è occasione per confrontarsi con un autentico ‘big’. Arlotti, infatti, è uno dei più autorevoli maestri di karate shotokan, con frequenza ad un seminario con il M° Oishi, all’università di Komazawa ed esperienze anche in altre scuole di karate Do (GoJu Ryu, Shoryn ryu ) e arti marziali come Aikido, Iaido, Kendo.

È direttore tecnico dell’ASD Oriente Nichelino, allena le nazionali di kata ed è membro della commissione ufficiali di gara JKS- Italia. Si comincia alle 16: lo stage è aperto a tutti praticanti di tutte le federazioni.