Karate. Una festa per i trent’anni di attività a Tolentino dell’associazione del maestro Tarulli

Ancora un riconoscimento per l’associazione sportiva Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli. Questa volta è stato conferito per i trent’anni di attività nella città di Tolentino e per l’occasione il maestro Fabrizio Tarulli si è fatto accompagnare dai primi tre allievi del 1994 Elio, Mauro e Mirco Maccari, come testimoni degli anni passati. È successo domenica al palasport "Chierici" di Tolentino, per la Festa delle Repubblica e la Giornata nazionale dello sport con la partecipazione di Agnieszka Ciesla, atleta paralimpica, e Alice Sorcionovo, campionessa di pattinaggio. Al maestro Tarulli e ai suoi collaboratori, i maestri Wilfredo Caveda Garcia e Stefano Scagnetti, è stato consegnato inoltre un riconoscimento per il livello tecnico e per i risultati ottenuti dalla scuola nella stagione sportiva 2023-2024. Non solo: pergamena anche ai sei campioni nazionali di karate 2024 Centro sportivo educativo nazionale (Csen) del Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli: Sara Leonangeli, William Caveda Garcia, Matilde Corvatta, Giulia Bacaloni, Angelica Smarchi e Filippo Mari. Premiati anche dieci atleti del settore agonistico e sei atleti del settore giovanile per essere saliti al podio nelle gare nazionali e internazionali nella stagione sportiva 2023-24. Piena soddisfazione del direttore tecnico Tarulli per la crescita continua di tutta la squadra.