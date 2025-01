Karate/1. Vignola fa il pieno. Bel 27 le medaglie agli italiani di Fidenza

La Kioshi Vignola è tornata con grandi risultati dai campionati nazionali di karate Csen che hanno visto al via nel palazzetto di Fidenza oltre 2800 atleti. La società guidata dal direttore tecnico Antonio Guarro si è presentata con ben 51 atleti divisi nelle varie categorie bambini, ragazzi, fanciulli, esordienti, cadetti, juniores e seniores portando a casa il numero record i 12 medaglie d’oro (di cui 4 dal settore parakarate), 8 d’argento e 7 di bronzo per un totale di 27 podi conquistati.

Oltre ai risultati delle gare individuali, la Kioshi era al via anche nelle gare a squadra di kata con due formazioni maschili e due femminili. La squadra maschile ha sbaragliato la concorrenza conquistando il titolo Italiano, risultato accompagnato dal secondo posto nel settore kumite, una doppietta di grande spessore che nella classifica assoluta della due giorni ducale è valsa il quinto posto su 127 società al via, provenienti da tutta Italia.

I risultati ottenuti in terra fidentina confermano il grande lavoro svolto in questi anni dalla società vignolese, cresciuta nel settore karate come numero di atleti e risultati.