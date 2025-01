Karate/2. Il premio del Coni alla Kioshi per il lavoro svolto

Non solo riconoscimenti sul campo per il settore karate della Kioshi Vignola, che recentemente è stato premiato per il lavoro svolto nell’organizzazione degli eventi regionali del quadriennio olimpico 2020-24. La consegna del premio da parte del presidente del Coni emiliano romagnolo Andrea Dondi al direttore tecnico della società Antonio Guarro (foto) è avvenuta presso il centro regionale della federazione Fijlkam a Castelmaggiore.

Premiata anche Siria Quartieri, atleta del settore Judo della Kioshi classificatasi al secondo posto al Campionato del Mondo svoltosi a Las Vegas nella specialità Ju no kata Under 23. "È un grande risultato per la nostra società – commenta Guarro – il lavoro svolto è stato molto impegnativo, abbiamo alzato il livello tecnico della società come promesso tre anni fa. Per questo voglio dire grazie a tutti i soci della Kioshi che con la loro fiducia nella rielezione del nostro gruppo dirigenziale hanno dato continuità al progetto di rinnovamento della società, in primis col progetto di inclusione dei ragazzi con disabilità nel settore parakarate".