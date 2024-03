Kart, un brillante terzo posto. Il pilota spezzino Alex Laghezza sale sul podio nella categoria senior dello Iame Open Games

LONATO DEL GARDA (Bs)

Il giovane e promettente pilota spezzino Alex Laghezza ha conquistato il terzo posto nella categoria senior della Iame Open Games 2024, gara di kart che si è svolta sulla pista South Garda Karting. Una due giorni di gare fortemente competitive e spettacolari, grazie alla presenza di un centinaio di piloti di altissimo livello provenienti da tutto il mondo ed un’ottima performance del pilota Laghezza, che non ha mail smesso di combattere.

"Non mi aspettavo questo risultato, sia perché dopo la gara disputata a Valencia non avevo più guidato, sia perché alla Iame Open Games partecipano sempre piloti di grande esperienza - ha raccontato Alex Laghezza – ‘ma non ho mai mollato! Ed anche quando, come succede in tutte le gare, ho avuto momenti di difficoltà, avere chiaro l’obiettivo mi ha spinto a dare il massimo e a conquistare un risultato importante, che ho dedicato al mio team, alla mia famiglia e agli sponsor che credono in me".