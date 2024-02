E’ morto il maratoneta più veloce al mondo: Kelvin Kiptum aveva 24 anni

Roma, 12 febbraio 2024 – Addio a Kelvin Kiptum, il maratoneta più veloce al mondo. Il keniano aveva detenuto il record mondiale di maratona maschile ed era il favorito per il titolo olimpico ai Giochi di Parigi della prossima estate. Kiptum, 24 anni, è morto in un incidente stradale in Kenya domenica sera intorno alle 21 locali nei pressi della cittadina di Kaptagat, nella sua regione di origine dove si allenava. Secondo prime ricostruzioni, l’atleta si trovava alla guida di un’auto con due passeggeri a bordo: il suo allenatore, il ruandese Gervais Hakizimana che è morto sul colpo e una donna gravemente ferita e portata in ospedale. Secondo un verbale della polizia consultato dall'Afp, "Kiptum ha perso il controllo (del veicolo) ed è uscito fuori strada" finendo per schiantarsi contro un albero. Le immagini trasmesse dai media keniani mostrano la sua auto, con il parabrezza fracassato e il tetto schiacciato dall'impatto.

Kiptum ha fatto una clamorosa irruzione nel mondo della maratona battendo a Chicago lo scorso ottobre il record del mondo (2 ore 00 min e 35 sec) detenuto dalla leggenda della disciplina, il suo connazionale Eliud Kipchoge. La maratona del record era solo la terza della sua carriera e aveva vinto anche le due precedenti, a Valencia nel 2022 e a Londra nel 2023. Il fenomeno keniano aveva annunciato di voler diventare il primo uomo a correre una maratona ufficiale sotto la soglia delle due ore a Rotterdam il 14 aprile.

Kelvin Kiptum è stato "uno sportivo straordinario che ha lasciato un segno nel mondo", ha detto il presidente del Kenya, William Ruto, “probabilmente uno dei migliori sportivi del mondo che ha infranto le barriere per assicurarsi un record nella maratona”, ha scritto Ruto su X il presidente.