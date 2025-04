Khoroshevsky, che pugni. Vinto il titolo regionale

Nei giorni scorsi in Emilia si sono svolti i Campionati Regionali Under 17 di pugilato, organizzati dalle società RingAdora Boxe di Modena e Team Olimpya Boxe di Carpi, ovviamente sotto l’egida della Federazione Pugilistica Italiana (Fpi).

L’Edera Boxe Forlì ha preso parte a questi campionati con due atleti, accompagnati dal tecnico ucraino Vitalii Khoroshevsky: Andrea Paglialunga, al suo secondo match in carriera, sul ring nella categoria 60 kg, e il più esperto Hlieb Khoroshevsky (figlio di Vitalii), per la categoria 63 kg, con all’attivo 32 match disputati sia nella sua terra natale, l’Ucraina, sia in Italia, dove è stato accolto dalla Federazione Pugilistica.

Ai quarti di finale, nella giornata inaugurale, i giudici hanno attribuito la sconfitta ad Andrea Paglialunga nella sfida contro il valido Maugeri di Santacangelo. Il tecnico ederino Khoroshevsky ha comunque ritenuto eccellente il rendimento sul ring di un ragazzo che ha iniziato ad avvicinarsi alla Nobile Arte solo cinque mesi fa. "Credo in lui – ha detto l’allenatore – e vedo quindi prospettive per il suo futuro agonistico. Nonostante la superiore esperienza sportiva del suo avversario, Andrea ha combattuto un incontro bellissimo, tecnico e intelligente. Come allenatore vedo in lui un futuro radioso; sono sicuro che farà parlare di sé".

Suo figlio, poi, non ha mancato il bersaglio grosso: Hlieb Khoroshevsky, infatti, si è imposto nella finale battendo ai punti Hamza BirHouz della società Adora Boxe Modena e diventando così il nuovo campione emiliano-romagnolo al limite dei 63 kg. "Hlieb ha vinto meritatamente la finale e di conseguenza anche il titolo di campione regionale", afferma orgoglioso il tecnico e padre, che però non si accontenta: "C’è ancora molto lavoro da fare – commenta, infatti Vitalii – perché non ci fermeremo di certo a ciò che è stato realizzato fino ad adesso; i nostri piani sono molto più ambiziosi".

Nello scorso febbraio Hlieb ha vinto il torneo Internazionale Boxing Cup in Germania, a Francoforte, in quell’occasione battendo in finale il tedesco Abisogohmian Saki. Un successo che gli ha permesso di accumulare punti preziosi nella classifica Internazionale, punti già molto utili nel lungo cammino intrapreso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, il suo obiettivo fin da ora messo a fuoco. I prossimi appuntamenti di Hlieb Khoroshevsky saranno i campionati Interregionali 2025, a cui si è qualificato appunto con questa vittoria in Emilia, e in caso di ulteriore successo, i nazionali Under 17.