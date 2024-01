Kibet fa festa al Capodanno. Policiano riparte di slancio

di Giorgio Grassi

Il keniano Simon Kibet Loitanyang (nella foto a destra) ha fatto tris col Capodanno di Corsa. Ha vinto ieri e aveva prevalso anche nel 2020 e 2023. Ha corso i 13,400 km in 40’, una media di oltre 20 km orari, in alcuni tratti della circonvallazione ha sfiorato i 25. Dietro di sé ha lasciato un enorme vuoto, tanto che spiegherà: "All’inizio ho forzato molto, dopo il via nel giro breve poi ho gestito il vantaggio, vincendo senza preoccupazioni. Questa corsa mi piace e mi porta fortuna".Kibet ha 28 anni e nel suo curri culum ha numerose vittorie. Corre per la società Up Policiano. Dietro di lui si sono classificati Abderrazzak Gasmi (Atletica Futura) e Lorenzo Mori.

In campo femminile ha svettato per prima Giulia Bernini (49’ e 14’’), alle sue spalle Giulia Sadocchi (Up Policiano) a 3’ e 52’’ e terza Marcella Municchi (Track&Field Master Gross) a 3’ e 57’’. I concorrenti sono partiti in 307, di cui 267 per la gara competitiva e 40 per la categoria amatori. La presenza femminile è stata di 50.

Un bel Capodanno con atleti importanti. Il sindaco Valentina Vadi al termine ha detto: "Il centro era gremito di cittadini la notte per salutare il nuovo anno, stamattina ancora tante gente per assistere alla bellissima corsa. Che spettacolo". Il presidente Mauro Pini: "Anche quest’anno pur con tanti sacrifici ce l’abbiamo fatta".O

Gli ordini d’arrivo. In campo maschile primo Simon Kibet (Policiano) in 40’, 2) Abderrazzak Gasmi(Futura) a 2’ e 59’’, 3) Lorenzo Mori (Policiano), poi Ismail El Haissoufi, Bedlu Valgimigli.

Tra le donne prima Giulia Bernini (Futura) 49’ e 24’’, 2) Giulia Sadocchi a 3’ e 40’’, 3) Marcella Municchi, poi Noemi Trippi e Ana Nanu. La grande manifestazione del Capodanno di Corsa per gli atleti italiani è diventata un tabù. Infatti sono 22 anni che dominano gli stranieri. L’ultimo italiano a salire sul gradino più alto del podio fu Angelo Iannelli nel 2001 col tempo di 40’ e 22’’. Ma il record dell’olimpionico inglese Bernard Boio di 38’ e 38’’, realizzato nel 1996, non è stato superato. L’ideatore e realizzatore della corsa sangiovannese è stato il senese Mario Nobile, podista appassionato, direttore di banca a Valdarno.