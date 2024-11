Kick boxing e mma: presente fra il pubblico anche il sindaco Panieri. Road to Blaze, un altro successo: "Oltre cinquanta atleti sul ring»

Si è svolta come da programma la terza edizione di Road to Blaze, l’evento di mma, kick boxing e muay thai dedicato agli atleti dilettanti organizzato dalle società Usil e Pro Fighting Imola. "Per i numeri di atleti coinvolti oltre cinquanta, addetti ai lavori (un centinaio) e spettatori fra il pubblico (cinquecento) – spiegano dall’organizzazione –, il Road to Blaze 3 ha confermato il successo dell’evento tutto imolese, anche grazie all’alto livello degli atleti coinvolti che hanno portato sul ring un grande spettacolo". Un successo apprezzato anche dal primo cittadino Marco Panieri che ha portato i suoi saluti allo show per testare con mano che anche a Imola si conferma crescente l’interesse nei confronti degli sport da combattimento, sia in termini di atleti sia in termini di pubblico. L’Usil ha vinto nelle mma con Ryan Hidara e nel quintet di grappling (incontro a squadre) con Bertinazzi Alex, Cordone Paolo, Gabriele Giallorenzo, Simone Ballarini, Maicol Grillini. La Pro Fighting Imola ha vinto sette incontri su nove con Agata Ungarelli, Irene Conti, Anna Mesina, Cesare Patrignani, Samuel Zarbo, Enriko Bucur e Imad Lakhlifi.

"Anche quest’anno l’evento è stato ricco di riscontri positivi con agonismo, sportività e correttezza – dice Alex Bertinazzi, allenatore Usil –. La collaborazione tra Usil e Pro Fighting è ogni anno più proficua e benefica per lo sport".

"La manifestazione ha riscosso grande successo – afferma Matteo Valentini della Pro Fighting Imola –. La sinergia fra le due società mostra da anni ottimi risultati sia nella preparazione dei propri atleti sia nel mettere in scena gli eventi Road to Blaze e Blaze, il prossimo marzo".

Matteo Alvisi