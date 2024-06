Kick Boxing, il team F.A.K.B. del maestro Zucco strappa applausi in Veneto coi suoi atleti

DA COMBATTIMENTO

Finale di stagione per il team ferrarese F.A.K.B., acronimo di Ferrara Academy Kick Boxing, che si allena nella palestra Ferrara boxe di via Bologna.

A Caprino Veronese, in provincia di Verona, si è svolto l’ultimo evento prima della chiusura della stagione agonistica dove il team guidato dai maestri Zucco e Tessarini porta ben otto atleti,

portando a casa 5 vittorie e 3 sconfitte nei dilettanti.

Passando invece ai professionisti, Suncini e Miotto vincono entrambi i loro match per ko alla seconda ripresa, portando in alto la bandiera e i colori del team.

Questo il commento al termine della manifestazione del maestro Zucco: "Io e il mio socio Thomas siamo orgogliosi dei nostri ragazzi e dei risultati ottenuti. Adesso un po’ di riposo e poi si torna in palestra a lavorare per la nuova stagione. Oer le sconfitte non è un problema, come dico sempre io, in questo sport o si vince o Si impara".