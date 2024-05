KUNG FU: grandi prove per l’atleta della scuola longzhao. Bartolini fa bella figura al World Open di Perugia

Nello scorso fine settimana si è disputato a Perugia il 20° World Open Championship CKA di wushu kung fu, tutti gli stili, moderno, tradizionale e discipline da combattimento. Questa è una delle gare più prestigiose e partecipate in Italia, bella, suggestiva e ben organizzata. Erano presenti oltre 500 atleti di più di un centinaio di società, provenienti da diverse parti del mondo, anche se ovviamente la parte più corposa erano gli atleti italiani. Vi era una rappresentativa dell’Azerbaigian, una dell’Ucraina, ma anche atleti di Francia, Spagna e UK. Tra tutte queste associazioni vi era anche la Scuola Longzhao Imola del maestro Davide Giovannini, con un unico atleta in gara. Alessandro Bartolini partecipava nelle categoria di kung-fu tradizionale, over 18, maschile. L’imolese Alessandro Bartolini, alla sua prima competizione nel kung-fu, è stato il primo atleta a esibirsi nella giornata di sabato 18, subito dopo le celebrazioni iniziali, nel tappeto del wushu tradizionale over 18, nella categoria delle forme del sud della Cina a mani nude. La sua determinazione e preparazione, sotto la guida esperta del maestro Giovannini, gli hanno consentito di ottenere il primo posto. Nel pomeriggio si sono svolte le armi, e nel bastone Bartolini ha disputato una gara un po’ più impegnativa, ottenendo comunque il terzo posto e la medaglia di bronzo. Ancora non è tempo di pausa per la scuola di Giovannini, poiché la prossima settimana sarà la volta del trofeo nazionale di qingda (combattimento libero a semicontatto), in cui sarà impegnato Lorenzo Loreti.