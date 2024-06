La 27esima edizione. Riccione capitale del nuoto: torna il ’Nicoletti’

E’ tutto pronto, Riccione sta per tornare ad essere capitale del nuoto italiano per la 27esima edizione del trofeo internazionale ’Italo Nicoletti’. La competizione natatoria più partecipata d’Italia tornerà in riviera da venerdì a domenica, portando con sé novanta società iscritte e milleseicento atleti pronti a darsi battaglia per le vasche dello Stadio del nuoto della Perla verde.

"Quest’anno il livello qualitativo dei nuotatori è sicuramente aumentato rispetto agli anni scorsi – esordisce il presidente della Polisportiva, sede dell’evento, Michele Nitti –. L’obiettivo è incoraggiare lo sport giovanile facendo in modo che i nuotatori più piccoli che gareggeranno a Riccione possano essere il futuro di questo sport". I motori si stanno scaldando e lo stadio è stato messo a lucido per poter accogliere al meglio i seimila ospiti totali attesi per la competizione. L’eccellenza presentata da Nitti si vede soprattutto tra gli atleti juniores, infatti tra questi ci saranno una decina di nuotatori di carattere nazionale che hanno scelto il Nicoletti come prova di avvicinamento alle competizioni estive. O addirittura per scaldare i muscoli in vista delle Olimpiadi, proprio come Alessandro Ragaini che il prossimo luglio difenderà i colori azzurri a Parigi. Per ogni categoria in gara verranno decretati i migliori dieci nuotatori che nella seconda fase della competizione si contenderanno le medaglie nel vero momento clou della tre giorni di sport.

"Siamo fieri di dire che nelle piscine riccionesi verranno rappresentate tutte le regioni d’Italia, all’infuori di una o due -racconta Massimiliano Benedetti, responsabile della manifestazione -. Il trofeo Nicoletti è un meeting di eccellenza per il mondo del nuoto italiano, organizzarlo non è stato facile, proprio perché il livello tecnico in scena è alto". Si scende in vasca venerdì per una prima sessione mattutina di gare che decreterà i primi finalisti, poi nel pomeriggio inizieranno le finali e le premiazioni di categoria.

Federico Tommasini