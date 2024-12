La Bellaria in dodici mesi: "Avanti con la nostra storia"

Un calendario per raccontare i mille volti della Bellaria. Ieri pomeriggio il gruppo sportivo ha presentato il calendario 2025. Dodici immagini di sport, socialità e comunità per accompagnare soci, piccoli e grandi sportivi durante tutto il prossimo anno. "Qui ho trovato la mia dimensione – racconta David Beltrami, noto tra le altre cose per avere negli anni raccontato realtà associative differenti proprio attraverso i calendari –. Alla Bellaria ho trovato empatia, energia ed entusiasmo. I fattori che per me sono i motori della socialità. Ringrazio il grafico Matteo Pinsocchi, tutte le varie componenti sportive e sociali e mi scuso per chi involontariamente non fosse stato citato nel calendario. Un ringraziamento speciale va al presidente della Bellaria Christian Martini, a tutti gli sponsor al Comune di Pontedera e a tutti coloro che ci hanno supportato e sopportato".

Gennaio è la Bellaria, il suo ingresso, la vetrina verso la città. Febbraio è uno sport non rappresentato all’interno della Bellaria, il tennis. Una piccola provocazione che però rappresenta il grande amore per tutte le attività sportive. Marzo è dedicato alle donne e in particolare all’associazione Eunice che aiuta e supporta le donne vittime di violenza. Ad Eunice, come ad altre realtà sono state donate delle copie del calendario il cui ricavato servirà a finanziare le attività che svolgono. Presenti lo sgambatoio e i vari campi della Bellaria. Aprile è dedicata all’autodifesa del gruppo Wing Tsun Italia. Maggio al calcio, che conta oltre 400 sportivi che vanno dai 5 anni fino agli adulti di 40 anni comprese 4 squadre femminili. Giugno è il rugby. Luglio l’altro sport non presente, la piscina.

Agosto è il mese dedicato a una parte dello staff del bar ristoro della Bellaria. Settembre è il mese della pace che vede un’immagine della cerimonia a Sant’Anna di Stazzema. E poi il volley, il gruppo della Misericordia, vicino alla Bellaria. Infine dicembre con le ragazze più piccole del calcio e il multisport, l’idea per far scegliere talenti e passioni ai più piccoli.

"Grazie a David per l’entusiasmo – ha detto il presidente Christian Martini –. Un messaggio che fa vedere la Bellaria a 360 gradi, l’obiettivo portare avanti la storia di oltre 50 anni partita da un quartiere che si è allargata a tutta la città e oltre".

Sarah Esposito