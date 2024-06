La Benny Cup vince sempre. Oltre cento bimbi all’evento

di Lorenzo Longhi

Una giornata da ricordare, per un’iniziativa da riproporre e che, c’è da esserne certi, tra un anno tornerà con altre novità, tra sport e beneficenza. Questo è stata l’edizione 2024 della Benny Cup, andata in campo sabato nelle strutture della polisportiva Don Monari in via Milano, dove sedici società e un centinaio di bambini hanno preso parte al torneo solidale organizzato da Federico Benincasa in favore della Lilt, la Lega italiana per la lotta ai tumori.

Dal punto di vista agonistico il torneo, riservato alla categoria Primi calci 2016, è stato vinto dal Sassuolo, davanti a Mirandolese, Atletic Cdr Mutina e Don Monari, mentre è stata particolarmente sentita la partita speciale del torneo organizzata dall’associazione ’Tutto si muove’, in un contesto i cui ingredienti principali sono però stati inclusione sociale, amicizia ritrovata e sostegno a una causa che ha fatto partecipare tante famiglie e piccoli in una realtà di quartiere nella quale Lorenzo Benincasa tracciava i suoi primi passi da mister negli anni Settanta.

E, a proposito di Lorenzo Benincasa, il primo allenatore a ricevere il premio Benny Coach, a lui dedicato e destinato all’allenatore che meglio ha fatto valere determinati valori all’interno del torneo è andato a mister Guerzoni, che siede sulla panchina della Novese.

A tutti i bambini che hanno preso parte al torneo Benny Cup è stata consegnata una medaglia come ricordo dell’evento che riporta un classico motto di Lorenzo Benincasa: "La vita è fatta di scelte, se si prende un impegno lo si mantiene fino alla fine". Vale la pena farne tesoro già da piccoli.