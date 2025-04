La Bernardi in serie B1. Un’Accademia da applausi

Fine marzo è tempo delle gare a squadre per la Federazione Italiana Scherma. L’Accademia Bernardi Ferrara si presenta con una formazione femminile in serie C1 ed una maschile il serie B2 nella disciplina della spada.

La massima serie A1 sia maschile che femminile è quasi totalmente appannaggio delle formazioni militari. Nelle serie A2, B1 e B2 (16 squadre cadauna) militano le migliori società italiane. Ad oggi quindi la squadra di spada maschile ferrarese è nelle prime 50 società italiane: non male calcolando che il totale delle società tesserate per la FIS sono oltre 200 in Italia.

Sabato a Piacenza il maestro Riccardo Schiavina convoca Alessandro Poli, Pietro Baldazzi e l’altro maestro Fabio Quartarone. Dopo un breve consulto, al momento della formazione si decide di iscrivere anche Riccardo: sarà il più “vecchio” (classe 1989) di tutta la competizione.

I gironi iniziali prevedono gli incontri contro le società Circolo Scherma Collegno, Udinese scherma e CS Apuano. Gli assalti, condotti da tre atleti per squadra in un tempo di 3 minuti cadauno o al raggiungimento delle cinque stoccate terminano quindi a 45. È ammesso un solo cambio di tiratore per incontro.

La formazione e la gestione del cambio sono quindi fondamentali e strategici fin dall’inizio.

La scelta iniziale di tirare tutti quattro fin da subito si mostra subito vincente contro il Circolo Scherma Collegno: 45 a 18 per gli estensi.

Stesso risultato favorevole per la Bernardi anche contro l’Udinese Scherma (45 a 30) e il CS Apuano (45 a 29). Al termine dei gironi con 135 stoccate date e 77 ricevute la Bernardi si piazza al secondo posto di tabellone ad eliminazione diretta. I ragazzi sono estremamente coesi, decisi e motivati: in una gara a squadre il segreto è tenere positivo il proprio assalto ma anche nella consapevolezza che il compagno successivo potrà “riparare”. Ma fin qui non serve: giostrando su abili cambi, tutti fanno parziali positivi.

Nel tabellone da 16 a 8 contro la Fondazione Bentegodi i quattro moschettieri si divertono raggiungendo (45 a 18) l’assalto più importante della giornata contro il Club Scherma Acireale.

Si, le prime 4 quadre saranno promosse nella serie superiore B1. Intanto arrivano da Ferrara una mezza dozzina di supporter fra genitori, Sponsor e atleti: le comunicazioni su Whats App impazzano. Ma anche il Club Scherma Acireale raggiunge solamente le 31 stoccate: dopo oltre 5 anni si riconquista la serie superiore! E’ serie B1. Ma i ragazzi estensi non sono ancora appagati e …..provano la semifinale contro la Comense Scherma. Un Alessandro Poli inarrestabile, Riccardo che con la sua lunga esperienza fa impazzire gli avversari e Quartarone e Baldazzi che macinano stoccate senza perdere un assalto portano la Bernardi con un netto 45 a 35 in finale. Finale contro il Club Scherma Pesaro: estensi concentrati e decisi a portarsi a casa l’oro. Tifo ed incoraggiamento alle stelle per gli estensi con la mascotte Bianca (5 anni), figlia di Riccardo a spronare il papà: genitori trepidanti e agguerriti. I ragazzi si divertono, ballano sulla pedana, attaccano e si concentrano al massimo: 18 le stoccate positive portate dal “vecchio” Riccardo e dall’inarrestabile Poli; 5 quelle portate da Quartarone e Baldazzi. L’assalto termina con la vittoria della Bernardi per 45 a 22. Niente da fare invece per le ragazze della spada (Alice Guzzinati, Hanna Sliwiak, Vittoria Varesi e Emilia Rossatti), che nonostante la bravissima Emilia non sono riuscite a scalare la classifica per la promozione.