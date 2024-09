La campionessa. Softball Modena, giovani cercansi. Erika Piancastelli è testimonial

Erika Piancastelli, 27° nel ranking internazionale, olimpionica a Tokyo 2022, conferma l’attaccamento alla città e diventa testimonial del nuovo Softball Modena. Una realtà che muove i primi passi con tante giovani promesse, dopo 20 anni. Un team che ha visto in maglia gialloblù proprio mamma Lory Auletta cresciuta al ’Torri’ di Modena, prima in Serie A, poi in maglia azzurra, alle Olimpiadi di Sydney. Ad oggi fanno parte della nuova squadra 13 atlete di varie età: Anna, Camilla, Caterina, Chiara. B, Chiara. T, Eleonora. V, Francesca. V, Ester, Ilaria, Iusdra, Matilde, Nora, Sofia. Allenate dai coach modenesi, sono già al lavoro ma servono forze nuove, per raggiungere l’obiettivo di campionato: Mini Softball, e Under 14 di categoria. Erika dunque testimonial d’eccellenza per stimolare tante giovani promesse a conoscere il softball tramite le scuole, e magari praticare lo sport con mazza e guanto in futuro. Piancastelli ha inviato un grande messaggio, dal lontano Giappone, dove gioca nel team SGH di Kyoto, secondo in classifica generale (16 vittorie, 6 sconfitte) dietro i campioni nazionali Toyota Team. L’obiettivo è centrare gli imminenti playoff scudetto. Piancastelli vanta mb 340 attacco, 5 fuori campo, 19 punti battuti casa.

"Modena vuole, anzi crede, nel progetto softball a lungo termine – le parole del presidente Claudio Campioli –, stiamo lavorando con molti incontri promozionali, nelle scuole, elementari e medie, confidando in forze nuove di ragazze pronte a conoscere il softball, con la maglia gialloblù". Quale miglior volto di Piancastelli per promuovere questo sport? L’atlelta vive una meravigliosa pagina di sport in tre continenti, da professionista: Giappone, Europa, Stati Uniti e ora da ’madrina’ indica un possibile futuro a tante giovani modenesi.

Giorgio Antonelli