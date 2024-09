La classica Under 23 domani a Terranuova. La Ruota d’oro fa 54. Oltre 180 atleti al via

di Giorgio Grassi

TERRANUOVA

Il ciclismo internazionale dilettanti Under 23 sbarca a Terranuova Bracciolini. Domani è in programma l’edizione numero 54 della Ruota d’oro ed il Gran Premio Festa del Perdono. Sonocirca 185 gli atleti iscritti, compreso il campione Italiano il veneto Edoardo Zamperini ed il campione toscano Salvadori. Le squadre partecipanti sono 36, e tra queste sette sono straniere e 13 le Continental. Le maggiori italiane Zalf, Sissio, Mastromarco Pistoiese, Carrera, Futura Team , Biesse, Gallina, Bardiani, Tripetetolo, Futura Team-Rosini di Franco Chioccioli, organizzatore nella corsa con il Comitato del Perdono.

La gara attraversa tutte le numerose frazioni del Comune, con un autentico su e giù per le balze (i Calanchi in gergo), con un totale di circa 30 chilometri di salita con alcuni tratti, pur brevi ma ripidi come muri , discese tecniche e strade vallonate. Il via è in programma alle 13 per i 168,5 chilometri del percorso, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 17. I punti chiave sono il Valcello, Piantravigne, il Tasso, Monticello.

Dopo la partenza si sale le Gangherete, Traiana, Malva, Castelfranco, Montemarciano ; poi un giro su questo tratto : Cima Berna,Persignano, Malva,Stradone Loro Ciuffenna, e due giri attraverso Cima Berna, bivio le Balze, Piantravigne, Loro Ciuffenna, e lo scoppiettante mozzafiato finale per Strada Lungarno, Tasso, Cicogna, Valcello, Bivio Casalini, salita di Monticello, Cicogna-Valcello, bivio Rinuccini ed arrivo in Via Europa.

Nell’albo d’oro figurano Gino Bartali (nella prima edizione nel viale Piave), Marcello ed Emilio Ciolli, il grande Alfredo Martini, Livio Trapé, ma anche Marcello e Moreno Mealli, Giorgio Furlan, Mario Zanchi, Mario Cipollini, Amerigo Sarri, padre del tecnico Maurizio.