La Coppa Italia è un obiettivo. La Vbs conquista la semifinale

È cominciata bene l’avventura in Coppa Italia di beach soccer del Viareggio che oggi si gioca l’ingresso in finale. Giovedì ha debuttato nella competizione con una schiacciante vittoria 10-1 in rimonta sul Sicilia negli ottavi di finale grazie alle doppiette di Alessandro Remedi e Gabriele Gori ed ai sigilli di Luca Bertacca, Léo Martins, Matteo Ghilarducci, Tommaso Fazzini, Zè Lucas e Ozu Moreira.

Ieri poi la Vbs ha staccato il bieglietto per le semifinali, battendo 6-5 il Friuli Venezia Giulia con sofferenza e fortuna, ma soprattutto con cinismo, determinazione e un cuore infinito, i bianconeri hanno la meglio sui friulani in una sfida diversissima da quella della poule Scudetto di serie A vinta largamente (14-6). A Torre Faro (Messina), Gori e Zè Lucas siglano una doppietta ciascuno. A segno pure Léo Martins e Petracci.

La partita sembra mettersi benissimo per la Farmaè Viareggio, che si porta sul 2-0 grazie a una doppietta di Gabriele Gori, implacabile sulle opportunità da fermo. Il FVG però non si disunisce e ribalta tutto con 3 gol in rapida sequenza. L’avvio di secondo tempo sorride ai friulani, che segnano il quarto gol. Ozu evita che i friulani prendano la fuga, respingendo sulla linea il tiro di Lavanga. Al 9’ Ozu apparecchia per Léo Martins, che a tu per tu con il portiere svizzero non sbaglia. A pareggiare ci pensa Petracci. Poi la Vbs chiude i conti.