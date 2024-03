La De Akker a Trieste. Rari Nantes, allo Sterlino la capolista Orobica

Weekend importante e atteso per le bolognesi. In serie A1 maschile la De Akker è attesa a Trieste dalla terza sfida del Round Scudetto. Alle 20, la formazione di Federico Mistrangelo cerca punti importanti. "Tutti hanno recuperato – conferma coach Mistrangelo -, continueremo la nostra marcia di avvicinamento ai play off cercando di migliorare ad ogni partita. Trieste ha una panchina di alto livello, due anni fa ha giocato una semifinale playoff sfiorando l’impresa".

Appuntamento casalingo, alle 18, allo Sterlino, per la Rari Nantes che in serie A2 femminile è attesa dalla capolista Orobica. Si affrontano le prime della classe. "L’Orobica sta facendo un ottimo percorso – conferma il tecnico bolognese Andrea Posterivo –, ha un collettivo di grande qualità. All’andata dopo essere state in partita per 2 tempi, ci siamo spente. Da li noi siamo ripartite, cambiando e crescendo. Vogliamo provare a far loro lo sgambetto, consci della forza dell’avversario ma anche della volontà di continuare il nostro percorso".

In acqua anche la President. La formazione diretta da Furio Veronesi, alle 18, alla Longo, trova Chiavari.