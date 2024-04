La festa di Salgado, Casini,. Felicetti e Maida per la Maior promossa in B2

La prima volta non si dimentica mai. La Maior Castel Maggiore conquista, per la prima volta nella sua storia, l’accesso al campionato di B2 di tennistavolo. La Maior 1, griffata Italjet, conquista il girone H della serie C1, con una giornata d’anticipo. Arriva una vittoria netta, 5-1, con lo Star Tt Este. Vittorie scontate per Salgado e Casini, non per Salicetti che si impone su più quotato Longato.

Arriva pure un successo per il presidente Maida, che supera, 3-1, il mancino Baduin. Tanto pubblico in palestra, richiamato proprio per la possibilità di assistere a un evento unico: così la Maior entra trionfalmente nel campionato di B2 con il sostegno di un’intera comunità.