La foto di Pamela premiata dalla Bbc. Trionfa l’immagine dell’infermiera

Pamela Malvina Noutcho Sawa vince ancora. Questa volta le sedici corde c’entrano relativamente o meglio a essere protagonista è l’impresa della pugile della Bolognina Boxe, immortalata sul ring da Silvia Casali, fotografa originaria di Reggio Emilia che con uno dei suoi scatti ha ricevuto la menzione di merito ai World Sports Photography Awards 2025 organizzati dalla BBC. Un premio prestigioso che si aggiunge alle altre onorificenze collezionate in carriera dalla professionista e che dà lustro all’impresa di Malvina che chiude così il cerchio di una stagione incredibile. La foto insignita del riconoscimento mostra uno dei momenti salienti sul ring della sfida per il titolo europeo Ebu, un match che ha visto l’ennesimo successo della pugile-infermiera capace di superare anche la serba Nina Pavlovic.

L’avversaria non aveva potuto fare nulla per contrastare la classe e la potenza dell’allieva di Alessandro Danè, finendo per arrendersi alla campionessa bolognese. Una vittoria immortalata al meglio nello scatto di Casali in cui il movimento di Pavlovic la rende quasi evanescente sotto i colpi di Malvina.

"Questo riconoscimento rappresenta per me il coronamento di un progetto lungo e intenso – racconta Silvia –. Fotografare Pamela è stato un viaggio emozionante: la sua forza e il suo carisma mi hanno ispirata. Quando ho saputo che BBC Sport aveva scelto il mio scatto per rappresentare i vincitori della categoria Boxing, sono rimasta senza parole. Per me, catturare il momento perfetto è sempre una sfida, ma sapere che quelle immagini parlano per chi ha vissuto quei momenti è la mia più grande ricompensa".

Un premio che vede ancora Malvina protagonista e che apre un anno molto importante per la pugile della Bolognina Boxe: dopo il periodo in Inghilterra a ridosso di Natale per alcune sessioni speciali di guanti alla McGuigan’s Gym, con la campionessa del mondo Ellie Scotney, la boxeur ha ripreso gli allenamenti per prepara il primo impegno del 2025 che dovrebbe essere una difesa volontaria del titolo, probabilmente nel mese di marzo, questa volta a Ferrara.

In caso di vittoria e anche in virtù di una classifica internazionale che attualmente la vede al numero 4 al mondo nel ranking della Ibf, Malvina potrebbe ambire anche al titolo mondiale.