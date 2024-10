La Galli mette a segno il tris. Cruz e Amatori in evidenza

SAN GIOVANNI

La Polisportiva Galli vince la terza sfida di fila del campionato contro il Torino (77-57), e conferma la sua prima posizione in classifica. Una sfida a corrente alternata delle stellate del patron Salvatore Argirò e di coach Josè Ignacio Fernandez Garcia. La Galli vince nettamente, ma senza entusiasmare, rischiando anche di essere ripresa sul 34-31 con le ‘bombe’ della bravissima ala Cecchini. Partenza con palla a due con la Cruz che centra un tiro da tre punti. Reazione delle torinesi che passano a condurre il match per diversi minuti con più di cinque, grazie alle tiratrici Paleari , Colli e Isoardi. L’avvio del match è ad handicap, per metà del primo periodo, come nelle precedenti gare. La Galli però si sveglia, incide ed impone uno sfrenato ritmo con le veloci De Cassan, Rossini, Amatori, Cruz, Amatori e Conde, sale in cattedra e prende il largo. Al riposo lungo il vantaggio delle stellate è di più 11 sul punteggio di 41-32.

A questo punto il gruppo di Garcia vol letteralmente verso una netta e meritata vittoria, fra gli applausi del buon e sostenuto pubblico. Da segnalare gli 11 punti di Rossini, i 12 di Amatori gli addirittura 16 di Cruz e i 9 di Stroscio e Conde, che hanno ovviamente inciso e non poco nell’andamento del confronto contro un avversario certamente ostico e di qualit. Adesso la testa passa aocentrnarsi sull’appuntamento di sabato prossimo 26 ottobre visto che il calendario metterà in programma la rischiosa trasferta al Palasilvestri di Salerno.

Giorgio Grassi