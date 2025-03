La grande ginnastica ritmica al Palafiera. Farfalle show, emozione per Baldassarri

Davanti ad un pubblico degno delle grandi occasioni che ha riempito il Palafiera, si è svolta nello scorso weekend la tappa forlivese del campionato nazionale di serie A1, A2 e B di ginnastica ritmica organizzato dalla società forlivese Gymnica96. All’Unieuro Arena si sono esibite ben 37 squadre provenienti da tutta Italia, che hanno portato in Romagna circa 300 atlete, tra cui tantissime stelle della ritmica internazionale e italiana.

La competizione ha preso il via sabato pomeriggio con la A2, categoria in cui milita la squadra di casa, ma ad aprire la gara ci ha pensato la Nazionale italiana – per i tifosi sono semplicemente le ‘Farfalle’ – guidata dal nuovo capitano Martina Centofanti che si è esibita con il nuovo programma ideato dopo le Olimpiadi.

La Gymnica è stata la seconda squadra a scendere in pedana, con ottime prestazioni a cerchio e clavette per le gemelle Martina e Sofia Minotti, alla palla Aurora Benedetti e al nastro Ginevra Finotto, in prestito dall’Udinese. Le forlivesi hanno terminato in ultima posizione nonostante 4 esecuzioni senza perdite. A vincere la seconda prova di A2 è stata la squadra di Lucca, Albachiara, che schierava tra le sue fila la straniera uzbeca Takmina Ikromova, reduce dalle olimpiadi.

Terminata la premiazione della A2, un’altra esibizione della Nazionale italiana ha fatto divertire i presenti con il nuovo esercizio ai 3 cerchi e 2 palle. Subito dopo è toccato all’A1, che ha visto l’Udinese trionfare nella tappa. La serie B invece ha visto primeggiare la società di Perugia Fortebraccio. Ad aprire la gara una bellissima esibizione alle clavette di Gianni Ballardini, atleta di Gymnica96 che rappresenta la ginnastica ritmica maschile da diversi anni e che rivela la disponibilità della Federginnastica ad aprire le porte anche alla sezione maschile come l’artistica.

Tra gli ospiti d’onore anche Fabrizia, Fabio e Massimo Grandi, figli del compianto e stimato Bruno, ex presidente internazionale della Federginnastica, molto vicini ai padroni di casa. A chiudere il weekend, anche un momento di commozione durante la premiazione di Milena Baldassarri, grandissima campionessa ravennate, amatissima dal pubblico ginnoritmico, che ha dato l’addio alle pedane dopo aver partecipato a due olimpiadi, Tokyo e Parigi, ed essendo entrata nella storia della ritmica come unica italiana ad aver centrato la finalissima delle migliori 8 atlete del mondo in entrambe. Milena si è formata come ginnasta proprio con i colori di Gymnica, dove ha militato fino al 2012, per poi entrare nell’accademia nazionale di Fabriano.

"Siamo davvero entusiasti dell’ottima riuscita di questo impegnativo ma meraviglioso evento – dicono dalla società forlivese –, che ha riempito la città di ginnasti e appassionati".