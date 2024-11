La Libertas Nuoto torna da Bolzano con 17 medaglie

La Libertas Nuoto Ravenna si classifica al quinto posto al 28esimo Meeting di Bolzano, gara che ha visto la partecipazione di trentasei società. La squadra accompagnata dai tecnici Zuntini, Iuffrida e Tassinari ha ottenuto un bottino di diciassette medaglie individuali e di due terzi posti con la staffetta femminile. Trascinatore della squadra maschile è stato Alessandro Casetti che vinto sei medaglie d’oro, un argento e un bronzo, mentre in ambito femminile, Luna Pollini ha conquistato un argento e due bronzi.

"Ci volevano proprio questi buoni risultati per sollevare il morale dopo la querelle degli ultimi giorni sulla gestione della piscina di Ravenna – afferma il presidente Roberto Scozzoli –. Confido su un ravvedimento da parte dell’Amministrazione Comunale che ci possa permettere di continuare la nostra attività e portare in giro per l’Italia il nome della nostra città, cosa non più realizzabile se l’attuale progetto gestionale resterà immutato".