La Life365.eu s’inceppa. Chance persa in casa

Doccia fredda per la Life365. eu. Forlì ci prova, ma deve arrendersi a una cinica Banca Annia Aduna Padova 1-3 (23-25, 25-22, 23-25, 21-25). Gregori e compagne servono meglio (8 ace contro 5) e tengono in ricezione, ma soccombono a muro (7 punti a 13) e attaccano con un pessimo 24% di squadra. Per le ospiti super l’opposto Wabersich (27).

Match all’inizio in equilibrio: 9-9. Poi la Banca Annia trascinata da Comotti scava il solco: 12-15. Forlì perde lucidità: 14-19. Wabersich attacca a tutto braccio e mette all’angolo la Life365.eu, che sprofonda: 14-21. Vano il rigurgito d’orgoglio romagnolo: 23-25. Pronta la replica di Forlì al cambio campo: 5-2. Padova non si fa impressionare: ricuce, poi rimbalza Folli e va al comando (8-9). Gennari firma il controbreak (17-15) della Libertas, ripresa a 19. Ma il finale premia la Life365.eu, che chiude con una diagonale di Chinni.

Nel terzo parziale è gomito a gomito fino a 10. Sorretta da una super difesa, Forlì schizza via (16-12), ma non va lontano: Volpin agita i tentacoli e ripristina la parità. Che perdura fino ai titoli di coda, quando un primo tempo improbabile di Marcuzzi spalanca la strada al 23-25. Ora l’inerzia è tutta dalla parte della Banca Annia, che ingrana le marce alte (8-10), taglia la corda (11-16), resiste al disperato colpo di coda forlivese (21-22) e passa all’incasso con Sgherza.

Life365.eu: Gregori (L1), Gennari 3, Bruno 6, Chinni 15, Folli 10, Blaseotto 13, Achim 1, Bortolato (L2), Galletti 6, Ronchi 2, Bellavista ne, Simoncelli 1, Esposto ne, Repossi ne. All. Marone.

m. lo.