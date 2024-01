"La Macagi Cingoli fa maturare talenti nella serie B di pallamano"

Ancora ferma in A Gold, continua la preparazione della Macagi Cingoli che riprenderà mercoledì 24 ospitando il Sassari. E intanto prosegue il campionato di Serie B maschile in cui si sta impegnando la Macagi Cingoli diretta dall’allenatore Sergio Palazzi, suo collaboratore Emanuele D’Agostino terzino-centrale nella prima squadra.

Nwl torneo di B, la fase di andata è appena terminata: in bilancio 3 vittorie e 4 sconfitte, 6 punti e quinto posto. La Macagi Cingoli inizierà il percorso inverso domenica, con la gara casalinga contro il Falconara alle 18. Compongono il raggruppamento Marche-Abruzzo, in cui figurano i giovani della Palazzi-Band altre sette squadre: Camerano, Ancona, Falconara e le abruzzesi Chieti, Teramo, Pescara, Città Sant’Angelo. "Disputiamo la B – spiega Palazzi – per far guadagnare esperienza al gruppo che comprende anche ragazzi già inseriti nel campionato di A Gold, quindi lo scopo della nostra presenza è duplice: da un lato tenere in forma chi, come seconda scelta, ha un discreto minutaggio nel massimo torneo, dall’altro collaudare chi è in odor di A Gold. Insomma, ci teniamo a far bene, effettuando un percorso complessivamente di crescita". Ed ecco un bilancio di metà stagione. "Potevamo far meglio – ammette Palazzi – almeno in un paio di gare. Però c’è da tener presente un dettaglio non secondario: l’organico della Macagi Cingoli per la B, comprende anche giocatori che vengono aggregati per le sfide di A Gold. Spesso si verificano concomitanze che come effetto influiscono sulle forzate assenze, con comprensibile discapito del rendimento".

Gianfilippo Centanni