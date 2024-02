La Maior di Maida va di fretta. Successi per Salicetti e Cerè. Bene anche Cammelli e Pisi

Ancora successi per la Maior Tennistavolo nella serie C femminile. La formazione del presidente Maida raccoglie solo vittorie nella prima giornata. Brilla in particolare la coppia Martinelli-Balbay e raccolgono successi nei singoli maschili e femminili Salicetti e Cloè Cerè, che di classificano al terzo posto rispettivamente tra gli under 17 e tra gli under 19. Ottima anche la prestazione nei promozionali under 17: i nuovi talenti emergenti della Maior conquistano la prima e la terza piazza con Antonio Cammelli e Alessandro Pisi.