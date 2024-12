La manifestazione è giunta alla sua quarta edizione. Successo di partecipazione per la "Camminata di Bino degli Abati del Malia»

Si è volta ieri mattina la quarta edizione della "Camminata di Bino degli Abati del Malia", evento organizzato da Uisp e Marathon Bike in collaborazione con Comune e Provincia di Grosseto, Avis, Istituzione Le Mura e Centro Storico Naturale. Una sessantina di partecipanti, complice la giornata soleggiata, hanno animato questa passeggiata sportiva a passo libero, con partenza ed arrivo in piazza del Duomo, e con il ricavato delle iscrizioni che andrà in beneficienza alle associazioni del territorio.

"Avevamo programmato la Camminata per l’8 dicembre, ma è stata rinviata a oggi per il maltempo – esordisce il responsabile Walk Uisp e vicepresidente Uisp Massimo Ghizzani – e la giornata soleggiata è stata di sicuro un buon auspicio per la riuscita della manifestazione e per vivere al meglio le nostre meravigliose Mura".

E a dare il via alla camminata è stato il deputato e assessore Fabrizio Rossi, in rappresentanza dell’amministrazione comunale. "Bino degli Abati del Malia è stato il comandante dei grossetani sotto l’assedio di Ludovico il Bavaro e questa camminata va proprio a ricordare questo evento storico – ha detto Rossi –. Questo evento, giunto alla 4^ edizione e organizzato da Uisp e Marathon Bike, vuole sottolineare l’importanza della nostra storia in relazione a un momento ludico-sportivo, di solidarietà nello scenario del Centro storico e delle Mura Medicee, i luoghi della storia della nostra città".