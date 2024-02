La manifestazione. Piace la ’Bisenzio race’. Di corsa lungo il fiume

Otto ore di corsa lungo il fiume Bisenzio. Buon successo per la prima edizione della "Bisenzio Race". Tanti gli atleti super marathon che hanno voluto partecipare. Quattrocentoottanta minuti di corsa senza mai fermarsi, su un circuito di 6 km da ripetersi dalle 8.30 fino alle 16.30. A vincere, tra gli uomini, è stato Leonardo Castro (Gs Maiano) che ha percorso 14 giri per un totale di 89 km e 900 metri. Con 500 metri percorsi in meno, secondo sul podio è arrivato Matteo Sansoni (Us Nave), mentre al terzo posto si è piazzato l’ultramaratoneta pratese Antonio Mammoli, con 88 km e 640 metri percorsi. A livello femminile Lavinia Ionescu (Podistica San Salvo) ha percorso 81 km ed ha preceduto la lombarda Maria Ilaria Fossati (Bergamo Stars), mentre al terzo posto è giunta Azzurra Agosti (Vegan runners). Insieme all’ultra maratona si sono disputate anche delle corse più corte di 6 km, 12, 24 e 42 km che hanno permesso a tanti podisti e camminatori di essere parte della manifestazione, partendo tutti assieme dai giardini di viale Montegrappa. "Siamo soddisfatti per questa prima edizione - spiega Antonio Spighetti ideatore della corsa - sono venuti in tanti da tutte le regioni italiane e la location è stata molto gradita: il valore aggiunto sono stati i ristori e il supporto costante agli atleti. Un grazie ai tanti volontari che ci hanno aiutato, al bocciodromo con cui abbiamo stabilito una bella sinergia, alla Misericordia e alle società che hanno scelto la nostra gara. Oltre ovviamente ai partner che ci hanno supportato". Tra gli Assoluti da segnalare la vittoria di Alfredo Pizzicori (Atletica Prato). Tra i Veterani primato per Armando Attucci (Quarrata). tra gli Argento per Giuseppe Taras (Resco reggello) e tra gli Oro per Alessio Malena. Al femminile prima Assoluta Francesca Lippi; prima tra le Veterane Farida Poggesi (Firenze social), prima fra le Argento Laura Failli e fra le Oro Marcella Barzagli.

L.M.