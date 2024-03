La nazionale. L’Italia al torneo di Montreux

Da domani al 31 marzo torna, dopo 5 anni di assenza, la coppa delle nazioni di Montreux, in Svizzera. La più antica competizione di hockey era stata bloccata dal Covid alla vigilia del centenario e riparte con un’edizione di altissimo livello che è un importante banco di prova in vista del mondiale italiano di Novara di settembre. L’Italia del ct Alessandro Bertolucci fa parte del gruppo A e se la vedrà con Montreux (mercoledì ore 17), Angola (giovedì, 15) e Argentina (venerdì, 15). Nel gruppo B Spagna, Portogallo, Francia e Svizzera. Sabato le semifinali e domenica le finali. Questi i convocati: Bruno Sgaria (Trissino) e Simone Corona (Sarzana) portieri; Giulio Cocco, Davide Gavioli (Trissino), Morgan Antonioni, Alessandro Faccin (Lodi), Francesco Compagno (Forte), Davide Banini (Follonica), Alberto Pozzato (Bassano), Alessandro Verona (Sporting). "Il tempo per prepararci è stato poco – ha detto Bertolucci – Ho scelto una rosa con alcune novità che mi serviranno per provare questo gruppo".