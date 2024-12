La nazionale over 40 oggi alla Rodriguez. Poi la visita alla ’Pediatria’ del Sant’Orsola

L’Italia Basket Over 40, allenata da Vincenzo Ritacca, si ritrova oggi alla palestra Rodriguez di San Lazzaro. Reduce dalla vittoria agli Europei di luglio, a Pesaro, la Nazionale comincia a preparare l’appuntamento con i mondiali che si giocheranno nel 2025 in Svizzera. Oltre ai protagonisti del successo continentale, ci saranno altri ragazzi, in osservazione, che potrebbero entrare a far parte del gruppo guidato da Vincenzo Ritacca. Oggi, nel frattempo, allenamento a porte aperte, dalle 12 alla 14.

Nel pomeriggio, poi, una delegazione della Nazionale italiana di basket over 40, farà visita al reparto di pediatria dell’ospedale Sant’Orsola. Il tutto grazie alla collaborazione con ’Bimbo Tu’, l’associazione che dal 2007 supporta i bambini e i ragazzi affetti da patologie del sistema nervoso centrale, disturbi neuropsichiatrici, disturbi alimentari e tutte le loro famiglie. Un appuntamento per scambiarsi gli auguri e portare affetto e calore a chi in questo momento si trova ricoverato.