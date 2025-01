La Nazionale protagonista nell’edizione 2025. Reiterer e Marchesoni. Ronda a tinte azzurre

La Ronda decimo-quinta, la prima senza Renato Menci, verrà ricordata per i 15’ di straordinaria follia meteorologica che ha colpito questa mattina la Valdichiana e il territorio castiglionese. Una grandinata eccezionale al momento dell’arrivo della Ronda Minima ha messo a dura prova atleti, volontari e l’organizzazione. Per venire ai risultati, gli atleti della Nazionale hanno monopolizzato i posti nobili delle classifiche come da pronostico. Andreas Reiterer (Asd Run Fast), ha vinto la Ghibellina maschile (45k) con il tempo notevole di 3h47’18” davanti a Gianluca Ghiano e Jacopo Fontanini. Tra le donne vince Giulia Marchesoni (Pegarun Asd), campionessa del mondo in carica di ultra skyrunning, fermando il tempo in 4h50’27”, davanti a Luisa De Matteis e Silvia Scipioni. Nella Ronda Assassina maschile (25k) entusiasmante triello sotto la grandine tra Francesco Puppi (Atl. Valle Brembana), Cristian Minoggio e Marco De Gasperi: tre nomi di spicco del panorama internazionale che si sono dati battaglia in una distanza

relativamente corta (per i loro standard). Ha prevalso il primo in 1h58’58”. Nella stessa gara al femminile è prima Martina Chialvo (Asd Podistica Valle Varaita) in 2h29’48”; completano il podio Laura Delle Donne e Monia Ventura. Per quanto concerne la Minima (14k), le azzurre Martina Cumerlato (Asd Gherdena Runners) e Cecilia Basso sono arrivate praticamente a braccetto (1h27’20”) dopo aver fatto il vuoto dietro a loro - terza è Benedetta Caporicci. Fra gli uomini, Luigi Pietrini (Gs Orecchiella Garfagnana) ha schiantato in 1h22’27 la resistenza di Alessio Donati (primo lo scorso anno) e Luca Bertelli. Veniamo quindi alla Ghibellina Plus (67k). Carlo Salvetti (Elle Erre Asd) domina la classifica maschile in 6h54’55”; secondo è Mauro Massimi, terzo Luigi Conte. Alice Modignani Fasoli (10h26’53”) è prima fra le donne davanti a Katia Mazzini e Sara Fiori. Record di partecipanti con 1.250 iscritti provenienti da sei continenti e 32 Paesi nel mondo.

Ga.P.