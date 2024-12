La podistica si terrà il 23 febbraio. ’Valli e pinete’, obiettivo duemila partecipanti

Si correrà a Ravenna domenica 23 febbraio l’edizione n.49 della ‘Valli e pinete’, una delle più longeve gare podistiche d’Italia, organizzata come sempre dall’Atletica Mameli. Ci si misurerà sulla distanza della mezza maratona (21 km), alla quale, da qualche anno, è stata collegata anche una 10 km non competitiva, ovvero la ‘Darsena city run’. In passato, la ‘Valli e pinete’ ha avuto grandissimo rilievo, con partecipazioni record, anche oltre i tremila iscritti e, nel suo ricco albo d’oro, trovano spazio campionissimi del calibro dell’olimpionico Stefano Baldini, che la vinse nel 1994, dieci anni prima dell’oro di Atene. L’intento degli organizzatori è ora quello di dare vita ad una edizione di ‘rilancio’, in vista dell’edizione del Cinquantesimo, in programma nel febbraio 2026. E sarà un rilancio significativo perché, l’edizione del prossimo febbraio torna ad essere una 21 km competitiva, a differenza degli ultimi anni. Inoltre è stata anticipata di una settimana per evitare sovrapposizioni con la Bologna city run, senza dimenticare che, fra i gadget, torna la prestigiosa medaglia in ceramica. La gara parte e arriva al Pala De Andrè, ma lo sviluppo del percorso si estende per buona parte all’interno della pineta retrostante Marina di Ravenna e Punta Marina, con un lungo e affascinante passaggio anche nella fase retro-pinetale, che costeggia le pialasse.

"In vista dell’edizione del Cinquantesimo – ha spiegato Samantha Suprani, figlia di uno dei fondatori e oggi coordinatrice dell’evento – abbiamo deciso di rilanciare la gara per farla tornare ai fasti del passato. Sarei contenta se quest’anno tornassimo a superare le duemila iscrizioni, magari in vista di un’edizione come la successiva, nella quale ci piacerebbe reinserire anche la distanza dei 30 km, che vanta molti estimatori". Fabio Gardella, presidente regionale Endas ha aggiunto: "La Valli e Pinete è un pezzo di storia di questa città e di questo sport. Una gara che dà lustro alla nostra associazione, grazie ad una società longeva come l’Atletica Mameli. La ‘Valli e pinete’ è conosciuta in tutta Italia proprio per l’abbinamento fra un percorso impegnativo e i bellissimi luoghi su cui si snoda". Alla presentazione dell’evento ha partecipato anche l’assessore Giacomo Costantini che, da atleta, ha corso più volte la gara. Per chi si iscrive entro il 31 dicembre (info su www.valliepinete.com), i costi di iscrizione sono 20 euro per la 21 km e 15 per la non competitiva di 10 km (con maglietta e medaglia in omaggio a tutti i partecipanti). Dall’1 gennaio, la quota cresce di 5 euro.

Roberto Romin