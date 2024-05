La polisportiva taglia il traguardo dei 21 anni di vita. Villaggio del Fanciullo in festa

Oggi la polisportiva Villaggio del Fanciullo festeggia i 21 anni di vita e contemporaneamente celebra la Giornata Nazionale dello Sport in programma la prima domenica di giugno.

E lo fa con il proprio dna, una realtà nata dalla volontà della Chiesa di Bologna. Gli obiettivi? Promuovere e far praticare diverse attività sportive a tutti, dalle mamme in attesa, ai piccolissimi, quindi i più giovani, fino a proporre attività per gli adulti, ma in particolare per gli Over 70. Una realtà che può vantare oltre 4.500 tesserati, dieci dipendenti e oltre 70 collaboratori. Una giornata piena di attività di ogni genere sia in piscina che in palestra. Si comincia la mattina con gli esami delle cinture di judo e le esibizioni dalle 9 alle 11,30 e contemporaneamente nelle sale superiori è possibile prenotarsi per una lezione aperta di Fusion workout dalle 10 alle 10,50, mentre dalle 11 alle 11,50 si svolgerà, una lezione di danza per adulti. In piscina attività ordinaria della domenica, con i piccolissimi e i loro genitori.

Nel pomeriggio dalle 15 esibizioni della squadra di nuoto agonistico, mentre dalle 16 saggio della scuola nuoto, dalle 17,15 prove della squadra agonistica, mentre dalle 18 esibizioni della squadra di nuoto pinnato. Contemporaneamente dalle 15,30 alle 17 lezioni aperte anche ai genitori, che potranno assistere a bordo vasca, dei cuccioli marini.

In palestra il pomeriggio partirà con il volley dalle 15,30 alle 17 con lezioni aperte su prenotazioni anche ai nuovi iscritti per le annate 2017-2013, contemporaneamente dalle 15,30 alle 17 lezioni di basket aperte con prenotazioni per i nuovi iscritti per i ragazzi dal 2016 al 2019, mentre dalle 17 alle 18.30 per i nati dal 2009 al 2015.

In serata il brindisi: "Una giornata che vogliamo sia per tutti – afferma il presidente Walter Bergami – che allo stesso modo ci consenta di promuovere al maggior numero di persone possibili i nostri camp sportivi che inizieranno alla chiusure delle scuole e illustrare l’attività sportiva della prossima stagione".