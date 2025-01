La Puliti parte a razzo. Subito due titoli toscani

Partenza a razzo nella nuova annata di gare degli sciabolatori della Puliti. Oltre ogni più rosea aspettativa le prestazioni di Alessandro Pizza, nella categoria "Ragazzi" e Flavia Simonetti, fra le "Giovanissime" che, ora, detengono il titolo di nuovi campioni toscani. Un oro che brilla più che mai per i due atleti e per tutta la squadra lucchese.

Ma i risultati messi in cassaforte con l’ultima tornata dei campionati regionali, che si è svolta a Massa, non finiscono qui. Sul podio toscano, a buon merito, infatti, sono saliti anche Edoardo Simonelli, battuto solo in finale dal livornese Vestri e Aurora Tomei, bronzo nelle "Allieve".

I giovani schermidori guidati dal maestro Sorin Radoi hanno ottenuto anche altri buoni piazzamenti. Negli otto, infatti, anche Alberto Giurlani e Francesco Torre. Non basta la tecnica, ci vuole anche grinta e capacità saper controllare le emozioni, particolarmente forti in queste prime gare. E la differenza l’hanno dimostrata gli atleti della formazione. Il maestro Sorin Radoi può essere soddisfatto di questa nuova generazione di schermitrici e schermidori che rinnovano la tradizione della Puliti.

D’altra parte il buongiorno si era visto dal mattino. La stagione agonistica della schermistica era iniziata subito con il piede giusto. Nella prima prova interregionale Edoardo Simonelli aveva conquistato l’argento, solo poche settimane fa, mostrando grinta e doti tecniche. Flavia Simonetti, anche in quel caso, aveva dimostrato la stoffa, salendo sul podio fra le "Giovanissime"; Luca Marina Fit era arrivato sesto. Grande risultato anche per Lydia Radoi che, con il settimo posto, si era qualificata per i campionati italiani assoluti. "Lei è una “veterana” giovanissima che, se tira tranquilla – il pronostico della squadra – , può levarsi molte soddisfazioni". E le soddisfazioni per la squadra non si sono fatte attendere.

Laura Sartini