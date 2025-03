La Pumas cala il pokerissimo nel derby. I ragazzi di Bertolucci battono il Camaiore

La Pumas Ancora Viareggio fa suo il derby contro la Rotellistica Camaiore; perde contro il forte Castiglione l’Spv Viareggio. Camaiore-Pumas 2-5

Partita dai due volti: primo tempo equilibrato, anche se con predominio Pumas, e ripresa di marca viareggina. La prima occasione è al 7’ per un blu a Maremmani, ma Pezzini, nonostante una serie di ganci, non sorprende Taiti. Al 18’ la Pumas la sblocca con Pesavento, servito da Bigatti da dietro la porta. Passano pochissimi secondi e, in azione personale, Pardini fa già 1-1. Al 21’ il Camaiore avrebbe anche l’occasione di ribaltarla, ma Maremmani non sfrutta un rigore facendosi respingere il tiro da Taiti. Nella ripresa, al 7’, Marchetti circumnaviga la porta ed attende l’arrivo di Olivieri per il 2-1 Pumas, che da allora domina. All’11 Marchetti vince il duello con Raffaelli ed infila all’angolo il 3-1. Al 13’ Carrieri non sorprende Taiti, su tiro diretto (blu a Raffaelli), ma il 4-1 arriva comunque al 15’ con Mora su rigore per fallo di Motaran. Al 21’ l’ottimo Mechini nemmeno dà il tempo di tirare a Pardini (blu per Pesavento) il suo tiro diretto; Pardini che, frustrato, si becca un blu ma anche Marchetti non finalizza il tiro diretto. Al 22’ Mattugini accorcia, ma al 24’ Pesavento fissa il risultato sul 5-2. "La nostra miglior prestazione stagionale – assicura Mirko Bertolucci – in un momento chiave della stagione. Successo giusto e mai in discussione, nonostante un primo tempo chiuso in parità. Abbiamo costruito tanto, fallendo anche qualcosa, e concesso pochissimo in difesa". Ammette la superiorità avversaria Alberto Orlandi: "L’aver giocato solo tre giorni prima la semifinale di Coppa Italia non deve essere un alibi. Sicuramente qualche scoria l’ha lasciata, ma in pista si deve sempre scendere per vincere. Qualche decisione arbitrale contestabile - va avanti - ci ha innervosito, ma la Pumas ha meritato". Rotellistica Camaiore: Taiti, Motaran, Pardini, Alonso, Maremmani, Mattugini, Raffaelli, Bellè, Ballestero, Bandieri. Pumas: Mechini, Marchetti, Pezzini, Carrieri, Olivieri, Cardella, Pesavento, Mora, Cardella, Dal Torrione.

Spv-Castiglione 1-7

Risultato troppo pensante per l’Spv che, per tutto il primo tempo, tiene testa alla capolista. L’ex Cgc Maldini, al 4’ e all’8’, porta gli ospiti avanti 2-0. Al 10’ Francesco Poletti fallisce un tiro diretto, ma lo stesso si rifà al 15’ su rigore. A 2’ dalla sirena Cabella realizza il 3-1, ma nel mezzo ci sono le tantissime occasioni fallite dall’Spv. Nella ripresa sale in cattedra Lasorsa che infila una doppietta, 2’ e 5’, e fallisce anche un tiro diretto. Al 6’ Brunelli realizza il 6-1 e chiude Maldini al 18’. "È difficile commentare una sconfitta così pesante" afferma laconico Alessandro Martini. Sergio Iacopetti