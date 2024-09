La quarta stella di Sasso. È un altro trionfo mondiale

Prosegue senza sosta la serie di successi mondiali di Roberta Sasso, la 20enne pattinatrice modenese dell’Invicta Skate Modena che, in coppia con il friulano Gherardo Altieri DeGrassi ha centrato a Rimini il quarto Mondiale consecutivo nella categoria Coppia Danza: ormai non si può più parlare di record, perché mai nessun altro pattinatore modenese era andato oltre i due titoli mondiali, vinti dalla mitica Franca Rio nel 1949 e nel 1951, e nel 2008 dai fratelli Gasparini, ma di vero e proprio dominio della Coppia, che ha vinto i primi due titoli da Junior ad Asuncion (Paraguay) nel 2021, poi a Buenos Aires (argentina) l’anno dopo. L’anno scorso ad Ibaguè (Colombia), al primo anno da senior, è arrivato il terzo titolo, che diventano un incredibile poker iridato, con la conferma odierna ai World Roller Games in svolgimento, per l’artistico, al PalaFiera di Rimini, dove hanno dominato la gara, ed un podio tutto italiano, con una gara perfetta, ben gestita sul piano tecnico, e su quello emozionale. Dopo la prima prova di ’Style’ portata a casa con esperienza e carattere, nonostante qualche piccola sbavatura, Sasso – Altieri si sono poi superati nella seconda prova di ’Free Dance’, dove hanno offerto una prova magistrale, che ha emozionato e strappato applausi a scena aperta. Tema della performance erano Paolo & Francesca, protagonisti del V Cantico della Divina Commedia, che Sasso ed Altieri hanno scelto per omaggiare Rimini, dove si è dipanata la vicenda: coreografata da Fabio Sampò, con la collaborazione di Sandro Guerra, la prova ha permesso alla coppia, in gara come nella vita insieme ormai da cinque anni, come hanno dichiarato loro stessi, allenata dalla modenese Beatrice Lotti e dalla friulana Maria Teresa Marzano, di incantare pubblico e giuria, confermandosi in ulteriori crescita, sia sul piano tecnico, che su quello emozionale della complicità in pista.