La Querzoli non si distrae. Steso il fanalino Bellaria

La Querzoli fa il suo dovere e regola il fanalino di coda Bellaria Igea Marina 3-1 (25-12, 20-25, 25-21, 25-13). Forlì (nella foto Mariella) regala un set, ma afferra i 3 punti e chiude l’anno in comfort zone. Prosegue, viceversa, il calvario della Romagna Banca, che raccoglie al Ginnasio sportivo l’undicesima delusione e resta ancora al palo in classifica, maglia nera degli otto gironi della cadetteria. Da segnalare, tra le fila dei padroni di casa, un Bigarelli top scorer sgargiante con 24 punti e il 63% in attacco.

Primi scambi interlocutori, poi Peripolli ‘accarezza’ il muro e firma il break: 9-6. Forlì non trova resistenza e dilaga: 15-7 e 18-10, con un primo tempo imperioso di Pirini. La Querzoli scivola via con un filo di gas (22-11) e chiude: 25-13. Al cambio campo Forlì accusa un calo di solidità mentale, incassa un monster block di Cucchi e va sotto: 5-7. Poi però risponde: 11-11. L’ultima della classe non arretra, anzi rilancia: break devastante (14-19 e 18-23) e palla del postino recapitata da Evangelisti: 20-25.

Qui scatta la reprimenda di coach Kunda, così al rientro in campo Mariella e sodali alzano la voce e pure i giri: 3-1, 6-3 e 10-6. Diagonale gagliarda di Camerani, frittatona di Cafaro e la forbice si allarga in maniera esponenziale: 15-9. La Romagna Banca non demorde e risale (22-20), ma un pastrocchio di Occhipinti (primo tempo ciccato) e una frustata di Camerani consegnano il set alla Querzoli. Il quarto parziale è un soliloquio forlivese: 9-5, 12-6 e 15-7. Coach Procucci ferma tutto nell’estremo tentativo di evitare l’imbarcata. ma la Querzoli è inarrestabile (18-10 e 23-11) e preleva dalla Romagna Banca i 3 punti: 25-13.

Querzoli: Mariella 4, N. Kunda ne, Rondoni ne, Bendi ne, Pirini 13, Bolognesi ne, Bigarelli 24, Casamenti, Camerani 8, Berti (L1), D’Orlando, Peripolli 10, Soglia 6, Pusceddu (L2) ne. All. G. Kunda.

