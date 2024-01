La Rari Nantes affronta all’esordio il Padova 2001

Prima uscita ed esordio da prendere con le molle per la Rari Nantes che, alle 14, alla piscina Plebiscito affronta il Padova 2001, nella prima giornata di serie A2 femminile di pallanuoto. Rinnovata e ringiovanita, la formazione bolognese è attesa da una stagione in cui ci si attende la crescita del gruppo e la piena maturazione di quegli elementi che per età e qualità dovranno essere il fulcro della Rari Nantes. Squadra giovanissima basti pensare che le veterane saranno le ventitreenni Veronica Perna, il capitano e Alessia Mazzia, ma dalla grande potenzialità che dovrà crescere strada facendo acquisendo esperienza e personalità. Oggi intanto si comincia dalla vasca di un Padova 2001 che da anni si è confermato come fucina di ottime giocatrici. "L’esordio in trasferta è sempre un po’ più complicato, non giochiamo una partita ufficiale da marzo ed il gruppo è molto rinnovato oltre che rinfrescato – conferma coach Andrea Posterivo –. Abbiamo inserito un folto numero di ragazze del settore giovanile alla prima esperienza da protagoniste".

Il progetto di crescita della società parte da sempre da una dirigenza molto attenta al proprio settore giovanile. "Abbiamo tanto da lavorare e i margini di crescita sono ampi – sottolinea – questa stagione servirà come esperienza per le neofite e come prova di maturità per chi fino a ieri era discepolo ed oggi, seppur molto giovane, si troverà a doversi prendere responsabilità. Ci vorrà molta pazienza e compattezza, non abbiamo assilli di classifica, ma è chiaro che non ci tireremo indietro contro nessuna".

Idee chiarissime per una Rari Nantes che punta a far bene, ma senza la pressione, valorizzando le giovani in organico.

Le altre gare: Sori-Torino, Brescia-Parma, Orobica-Milano.

f.m.