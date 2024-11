La Rari punta al riscatto. Con Savona non è facile

Dopo due sconfitte consecutive, entrambe alla Nannini di Bellariva, col Brescia e la De Akker Bologna, nella sesta del campionato di A1 per la Rari Nantes Florentia, in trasferta, arriva un’altra montagna da scalare: il Savona, attualmente terzo con 12 punti, dietro a Brescia e Pro Recco a punteggio pieno. La squadra ligure finora ha collezionato quattro vittorie e una sola sconfitta, ad opera proprio dal Pro Recco, e sono proprio queste tre squadre le favorite per la corsa finale allo scudetto, o quanto meno per le zone alte della classifica. La Rari, di contro, che occupa attualmente la sesta posizione con 7 punti grazie ai successi ottenuti contro Roma Vis Nova e Onda Forte Roma, e il pareggio all’esordio col Posillipo, è al ritorno nel massimo campionato dopo tre anni di A2 ed è una squadra giovane il cui obiettivo, almeno quest’anno, è quello di una tranquilla salvezza.

La gara di oggi, che si giocherà in casa ligure con inizio alle ore 15, va quindi affrontata con una certa disinvoltura ben sapendo che non c’è niente da perdere; sono altre, semmai, le partite alla sua portata. Come quella di una settimana fa contro la squadra bolognese allenata da Mistrangelo che la Rari ha cercato invano di riprendere troppo tardi, dopo che le era già scappata di mano con un primo parziale di 0-4 che ha condizionato irrimediabilmente il risultato finale.

Va detto, però, che già in altre occasioni il settebello rarino ha dimostrato di avere carattere, e il giocare contro una squadra forte potrebbe dargli questa volta anche il coraggio di osare. Tanto più che vanta un centrovasca – il ventunenne Stefano Sordini – che si esalta contro le difese arcigne e, con 14 reti, è quinto nella classifica dei marcatori; Savona, invece, ne ha due – Berkuld e Figlioli – che stazionano appaiati a quota 11. Fra gli altri bomber biancorossi finora a segno regolarmente da segnalare anche Giacomo Bini con 8, Tim De Mey 7 e Carlo Di Fulvio 6. Anche in porta c’è una sicurezza, Massimiliano Cicali, puntualmente uno dei migliori, anche se questa volta il bilancio delle reti subite è a favore del Savona: 41 contro le 62 dei fiorentini.

Franco Morabito