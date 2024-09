La Rari si riprende la storia. Il gruppo è il vero segreto

Tornata in A1 dopo tre stagioni di A2 la Rari Nantes Florentia maschile ha ripreso alla piscina Nannini di Bellariva la preparazione per il prossimo campionato – il numero 106 della sua storia, e il 102 nella massima serie – che prenderà il via il 12 ottobre. Rispetto alla passata stagione la squadra, affidata per il quinto anno consecutivo alla guida di Luca Minetti che in precedenza aveva allenato per otto anni le giovanili, ha confermato quasi tutto il roster protagonista di un 2023-2024 indimenticabile, imbattuto in campionato e autore di una meritata promozione dopo aver sconfitto nella finale dei play-off il Crotone.

Due soli gli addii rimpiazzati da altrettanti nuovi arrivi (o ritorni). Chi ha salutato per dedicarsi alla famiglia e al lavoro dopo oltre venti anni di attività agonistica sono stati Giovanni Generini e Andrea di Fulvio, due autentici pezzi "da novanta" della Rari. Generini, fiorentino, classe 1994, aveva esordito in A1 a soli 17 anni percorrendo la carriera di difensore quasi per intero a Firenze tranne la parentesi di un anno a Genova col Nervi e un’altra di tre anni a Catania. Di Fulvio, di quattro anni più giovane, pescarese di nascita ma fiorentino di adozione dal 2007, centrovasca con una carriera di successi a livello giovanile col Pescara e la grande Sport Management, una volta approdato alla Rari è stato capitano e uno degli artefici della recente promozione e di quella precedente datata 2017. Fratello di Francesco con cui ha condiviso una sola stagione in riva all’Arno, Andrea lascia a suo fratello Carlo, attaccante, a Firenze dall’anno scorso, l’eredità familiare. Per quanto riguarda i nuovi, invece, da segnalare il ritorno con la calottina biancorossa del trentaquattrenne centrovasca bagnaripolese Giacomo Bini, già alla Florentia dal 2006 al 2014 e dal 2017 al 2020 prima di passare a Trieste e alla Fluminense, e l’arrivo dagli Stati Uniti dell’olandese Niels Hofmeijer, classe 2000, con un brillante esordio nelle giovanili del suo Paese e un recente passato nelle squadre della Golden Coast Conference dove ha vinto per tre volte il titolo di miglior difensore, autore tra l’altro di 95 gol e 27 assist in 113 partite giocate.

Franco Morabito