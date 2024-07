La Reggiana chiude con due podi

Ultima gara di questo anno sportivo per le ragazze del sincro di Reggiana Nuoto, che tornano a casa con due podi e risultati degni di nota dal "6° Trofeo Nuoto Artistico Campus Aquae" di Pavia. Alla manifestazione lombarda hanno partecipato 25 squadre provenienti da Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, con 650 atleti dai 7 ai 27 anni e 388 coreografie, presenti anche due atlete della nazionale. Per la società granata sono scese in acqua le bambine e ragazze di tutte le categorie: Esordienti, Ragazze, Juniores e Assolute, tra le quali anche le allenatrici. Da segnalare il 2° posto ottenuto dalla Squadra Esordienti B, con il punteggio di 46.167, e il 3° posto del Trio Esordienti A, con il punteggio di 51.367.

Gli altri risultati: Solo Esordienti C 5° posto; Solo Esordienti B 12°; Duo Esordienti B 7°; Trio Esordienti B 5°; Duo Esordienti A 4°; Duo Ragazze 12° e 17°; Trio Ragazze 16°; Solo Juniores 15°; Duo Juniores 7° e 14°; Trio Juniores 8° e 9°; Combo Juniores 4°; Duo Assolute 8°; Squadra Esordienti A 6°; Squadra Ragazze 9°; Squadra Juniores 5°; Squadra Assolute 5°.

"Il lavoro fatto con le Esordienti è stato impegnativo - commentano le allenatrici Alessandra Geti, Giulia Balzi e Sara Branchetti -, ma si sono visti i risultati. La squadra Esordienti A e il Duo Esordienti A hanno sfiorato il podio. Da evidenziare anche il Solo Esordienti C, Chiara, che è cresciuta molto a livello tecnico ed emotivo. Anche la Squadra Juniores ha ottenuto un bellissimo punteggio con un 5° posto meritato, nonostante fosse entrata una riserva, perché una ragazza si era infortunata: le ragazze non si sono scoraggiate, hanno dimostrato grinta e tenacia nel portare a casa il risultato. Anche nei doppi le ragazze sono state molto brave". Dopo la stagione impegnativa arriva la meritata pausa estiva. "Facciamo i complimenti a tutte le ragazze - sottolineano le allenatrici -, dalle più piccine alle più grandi. Siamo contentissime degli esercizi presentati in gara e del lavoro svolto. Sono state giornate piene di emozioni. Le ragazze sono state brave dentro e fuori dall’acqua. Siamo orgogliose e fiere di come si è conclusa la stagione".