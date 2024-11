La Reggiana fa il pieno di medaglie: 53!

Ottima riuscita del "XII Trofeo Città di Reggio Emilia", che quest’anno è stato patrocinato dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e ha visto scendere in acqua anche una delegazione di 10 atleti paralimpici, i quali, durante la manifestazione, hanno infranto ben 4 record italiani.

Erano oltre 500 gli atleti in gara, in rappresentanza di 27 società provenienti da tutt’Italia. Gli atleti di casa hanno dominato l’edizione vincendo ben 53 medaglie.

Da segnalare, in particolare, l’atleta granata Riccardo Stocchetti, che ha vinto il premio come miglior prestazione assoluta nei 200 stile libero, registrando il tempo di 1’52’’87, e che nella classifica a punti si è collocato in testa totalizzando 682 punti.

Mentre tra gli atleti paralimpici, provenienti da un po’ tutta la Regione, si è contraddistinto David Neviani, classe 2011, che ha battuto 3 record italiani nella categoria S10, rispettivamente nei 400 stile libero, 200 misti e 50 dorso.

Le ragazze reggiane premiate sono state: Elena Daviddi, Greta Pedroni, Asia Bertolini e Marika Baldini, (Assoluti); Marina Calcamuggi (Juniores); Alessandra Valente (Ragazzi).

I ragazzi: Simone Ficarelli, Luigi Piscopo e Gaetano Verace (Assoluti); Riccardo Stocchetti, Alessandro Neri, Alessio Savinelli, Tiziano Cecchi e Fabio De Vitis (Juniores); Gianpaolo Benelli, Matteo Galeotti, Luca Ficarelli, Nicolò Baldi, Nicolò Bedeschi, Matteo Salsi, Riccardo Anzillotti, Leonardo Grasselli e Federico Zini (Ragazzi).

L’atleta reggiano Simone Ficarelli ha ben figurato anche ai "Campionati Italiani Assoluti Open", svoltisi a metà novembre allo Stadio del nuoto di Riccione e validi per qualificarsi ai "Campionati Mondiali in vasca corta" che si terranno a Budapest in dicembre, chiudendo i 100 rana in 1’02’’22, tempo che gli è valso la sua terza miglior prestazione di sempre.

A metà novembre, poi, la società granata ha organizzato, presso il circolo Arci Pigal di Reggio, una serata per i settori agonistici, durante la quale si è svolta la premiazione degli atleti per i loro traguardi nella stagione passata e la presentazione delle squadre di questo nuovo anno sportivo.

"È stata l’occasione per ritrovarsi e far incontrare tutti gli atleti, dai più piccoli ai più grandi - ha sottolineato Mila Sabattini, presidente della società -, visto che i momenti sono rari, in quanto gli allenamenti si svolgono in fasce orarie diverse. Durante la serata abbiamo premiato le eccellenze della passata stagione e presentato il futuro della società, i vari gruppi di questa stagione, dai più piccoli ai grandi, dei settori nuoto, salvamento, pallanuoto e nuoto sincronizzato, e non potevano mancare le foto di gruppo. È stata una bellissima serata".

Foto: gli atleti della Reggiana Nuoto della categoria ’Ragazzi’