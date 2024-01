La ricorrenza. La Curva prepara la grande festa per i 100 anni del club

"Si prospetta un anno carico di aspettative per il futuro dell’Hockey Milano. Un anno in cui non faremo passare certo nell’indifferenza una ricorrenza epocale come i 100 anni dalla fondazione della prima squadra di hockey italiana e ad oggi ancora la più titolata, se si tiene conto di tutte le eredi che si son succedute da quel 10 marzo 1924 quando il presidente Bonacossa decise che era tempo di portare l’hockey in Italia". Inizia così la nota sui “social“ del la Curva dell’hockey Milano, che già pensa una festa in grande stile frazionata in più date e “location“.

"Il comitato dell’hockey Milano - prosegue il comunicato - ha incontrato in Regione l’assessore allo sport Magoni e col suo entourage si stanno definendo date e luoghi per le celebrazioni. Anche l’assessore allo sport Riva ha dato disponibilità a patrocinare i festeggiamenti che verranno definiti presumibilmente nel mese di gennaio. A prescindere dal dove e come, di certo i festeggiamenti saranno distribuiti su più date e location a cavallo della settimana prima e della settimana successiva all’imprescindibile data di domenica 10 marzo 2024. Tenetevi pronti, tenetevi liberi che … festa si farà".

A.S.