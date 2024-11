La risalita del Grifone. La cura Consonni funziona

Il Grosseto nelle ultime quattro gare, vale a dire da quando non prende gol, ha totalizzato 8 punti uscendo dalla zona playout dopo undici gare disputate. E’ questo, sicuramente, il dato più significativo da quando Gigi Consonni si è seduto sulla panchina biancorossa. Con l’arrivo degli ultimi tre acquisti (Caponi, Chrisovergis e Dierna) e con alcuni nuovi accorgimenti tattici il Grifone ha ritrovato quell’equilibrio che gli è mancato nella prima parte del torneo puntando più al sodo che non allo spettacolo perchè solo così "si può proteggere il risultato". E la filosofia adottata da mister Consonni sta dando i risultati sperati anche se, ora, non è il momento dell’esaltazione, ma quello della consapevolezza: lavorare e andare avanti, domenica dopo domenica, con i piedi per terra. Il successo un po’ sofferto, ma meritato, ottenuto ai danni di un Flaminia che è rimasto sempre in gara ha confermato che non è possibile avere cali di tensione: ogni partita racchiude sempre delle difficoltà a cominciare da domenica quando il Grosseto farà visita al fanalino Fezzanese sul terreno dello stadio comunale "Buon Riposo" di Seravezza. "Con la Fezzanese non sarà una passeggiata. La squadra è quasi completa – ha affermato il direttore generale Filippo Vetrini – e, forse, serve un ritocco per il 2006. Ci saranno da fare operazioni in uscita". Ed anche il girone si sta dimostrando molto equilibrato".

P.P.