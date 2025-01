La salvezza passa da Sandrigo. Per il Cgc una sfida-verità

È un Cgc Viareggio fiducioso, ma consapevole di giocarsi una grossa fetta di salvezza, quello che stasera sale a Sandrigo, per uno scontro diretto che vale non tre ma sei punti. Contro i veneti, fanalino di coda, ma comunque reduci da turni tutto sommato positivi - dopo il successo importantissimo in quel di Montebello (6-3), sono arrivate due onorevoli sconfitte a Follinica (2-1) e a Monza (5-2) - sarà necessario avere i nervi saldi per portare a casa un risultato positivo, se non addirittura la posta piena che significherebbe portarsi definitivamente al riparo dal pantano delle ultimissime posizioni di classifica. Alessandro Cupisti, che ha la rosa al completo, si affiderà chiaramente alla vena realizzativa del duo composto da Samuele Muglia e da Federico Mura (entrambi a quota 13 centri in campionato), che da soli hanno messo a segno i due terzi delle reti bianconere (26 su 38), che scardinare la difesa più battuta del campionato (ben 76 e quasi 30 in più delle 48 incassate dai bianconeri). Il successo epico sul Monza (il Cgc a 28 secondi dalla fine era sotto nel punteggio), la buona prova di Lodi nonostante la sconfitta, ed il pareggio in rimonta contro il Sarzana sono un buon viatico di stima, ma guai a sottovalutare l’impegno.

Nicola Palagi, direttore sportivo e giocatore che in pista ne ha passate di ogni, lo sa benissimo e suona la carica: "È una partita fondamentale, non potrebbe essere altrimenti sia per noi che per loro. Dovremo però cercare di giocare con tranquillità, senza forzare le giocate, con la consapevolezza che comunque stiamo attraversando un buon momento. Sappiamo bene che con una vittoria inizieremmo a prendere distanze importanti dalle squadre più in basso in classifica, cosa che deve spingerci ancora di più ad entrare in pista con la giusta mentalità e concentrazione".

Parole e concetti ribaditi anche da capitan Romeo D’Anna: "Partita difficile e su una pista ostica. Non dovremo assolutamente pensare che la loro posizione in classifica determini il valore reale della squadra. C’è grande equilibrio in campionato e tutte le partite sono complicate. Andiamo per vincere, veniamo da una settimana dove abbiamo lavorato con grande intensità. Questo fan ben sperare".

Sergio Iacopetti