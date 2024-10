La Sangio soffre e vince. Bocci e Pertica decisivi

SANGIOVANNESE

2

OSTIAMARE

1

SANGIOVANNESE (3-5-2): Patata; Della Spoletina, Chelli, Santeramo; Pertica (36’ st Lorenzoni), Romanelli (28’ st Shenaj), Nannini, Sabattini (25’ st Pardera), Pertici; Rotondo (48’st Bargellini), Bocci (22’ st Nieri). A disp: Barberini, Orselli, Arrighi, Lombardi. All. Bonura

OSTIAMARE (3-4-1-2): Morlupo; Pontillo (10’ st Ouali), Checchi, Di Filippo; Lazzeri, Proietti (10’ st Ciavarelli), Angiulli (29’ st Di Francesco), De Crescenzo (16’ st Barlafante), Senesi; Kouko, Persichini (28’ pt Mercuri). A disp: Valori, Peres, Milone, Brugi. All. Minincleri

Arbitro: Atanasov di Verona (Rusu di Trento e Nikolic di Merano)

Reti: 13’ pt Bocci (S), 10’ st Pertica (S), 39’ st Kouko (O)

Note: spettatori 250 circa. Ammoniti: Pertici, Romanelli

SAN GIOVANNI – Con merito, ma grande sofferenza nel finale, la Sangiovannese vince 2-1 con l’Ostiamare mettendo alle spalle l’opaca prestazione di Tavarnelle. Gli azzurri cercano il riscatto dopo la brutta sconfitta di sabato e Bonura, per l’occasione, opera due cambi. Nei 45 minuti iniziali la partita è assolutamente equilibrata, parte meglio l’Ostia con un’occasione importante per Kouko ma a passare, al 13’, è la Sangiovannese con Bocci che elude in area la marcatura di capitan Di Filippo e sul primo palo batte Morlupo. La reazione romana porta a un paio di opportunità sempre per Kouko ma anche il Marzocco potrebbe raddoppiare con Rotondo. Il risultato però non cambia: negli spogliatoi col vantaggio locale. Nella ripresa i ragazzi di Bonura contengono bene gli attacchi dei laziali e pervengono al raddoppio con Pertica, bravo a chiudere ilcontropiede. La gara si riapre con un infortunio del portiere; è il minuto 39’, palla che rimbalza davanti a Patata che respinge su Kouko che, in maniera del tutto inaspettata, realizza. Ma sarà soltanto un fuoco di paglia.

Massimo Bagiardi