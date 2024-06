La Sba investe sul futuro. Prenga veste l’amaranto

Avanza a ritmo spedito la costruzione del roster per la prossima stagione in casa Scuola Basket Arezzo. La dirigenza amaranto vuole fornire a coach Fioravanti una squadra ben delineata fin dalle primissime fasi della preparazione, il che garantisce sicuramente un vantaggio. Nel reparto ali, dopo l’arrivo dell’esperto Lemmi, arriva adesso un giovane promettente: si tratta di Leonardo Prenga, guardia classe 2004 cresciuto nelle giovanili della VL Pesaro. Lo scorso anno ha militato nella Teramo a Spicchi, squadra di Serie B Interregionale girone E, con una seconda parte di stagione molto positiva dove ha sfiorato la doppia cifra di realizzazione media abbinata a 5 rimbalzi a partita. "Sono stato contento di ricevere questa offerta da Arezzo – afferma Prenga – perché mi hanno parlato molto bene di questa società, ma soprattutto ho accettato per la fiducia di coach Fioravanti nei miei confronti nonostante la giovane età. Per me è una nuova esperienza con più responsabilità che sicuramente inciderà sulla mia carriera da cestista". Lo stesso Fioravanti ha confermato l’apprezzamento per il giocatore: "Lo seguivo da tempo e lo scorso anno sono rimasto particolarmente colpito dalle sue potenzialità. Sono contento che abbia sposato il nostro progetto: ci darà una grossa mano nel pitturato, dove riesce ad abbinare tecnica e potenza, anche perché sono convinto abbia grandi margini di miglioramento".

Luca Amorosi