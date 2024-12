La scelta della federazione. A Grosseto gli "Italiani» di Juniores e Promesse

Grosseto torna a ospitare un Campionato Italiano di atletica leggera: l’ufficialità arriva dal Consiglio federale riunitosi a Roma il 20 dicembre, occasione nella quale sono state annunciate le sedi dei principali appuntamenti nazionali del 2025.

Da venerdì 4 a domenica 6 luglio, lo Stadio Olimpico Carlo Zecchini e il Campo Scuola Bruno Zauli saranno lo scenario dei Campionati Italiani Juniores e Promesse, manifestazione riservata agli atleti Under 20 e Under 23 che l’Atletica Grosseto Banca Tema ha già ospitato nel 2020 e nel 2021 per poi essere la sede del solo Campionato Italiano Juniores nel 2023.

Nella stagione che vedrà come appuntamento principale internazionale gli Europei Under 23 di Bergen (Norvegia) e quelli Under 20 di Tampere (Finlandia), Grosseto sarà ancora una volta un crocevia fondamentale per i migliori giovani azzurri che saranno chiamati a esprimersi al meglio per guadagnarsi la convocazione per le rassegne continentali.

Sarà la decima volta di questo appuntamento tricolore all’interno dello Stadio Zecchini dopo le edizioni del 1986, 1987 e 1988 seguite da quelle del 1997, 2003, 2005, 2020, 2021 e 2023.