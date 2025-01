La scelta di Marco Gaggi. Ad Arcore per vincere

Si sono scambiati un altro convinto "sì" Marco Gaggi ed il team BrCorse, entusiasti nell’affrontare assieme per la terza annata consecutiva il Mondiale Superbike nella categoria Supersport 300. E’ insomma un matrimonio che va a gonfie vele quello tra la scuderia di Arcore (Mb) ed il ventunenne pilota fanese, che si sta già preparando con grande scrupolo e dedizione in funzione della sua sesta avventura iridata. L’obiettivo è quello di migliorare il nono posto assoluto della passata edizione, quando, a dispetto delle vicissitudini incontrate, risultò essere il secondo della nutrita pattuglia degli italiani contribuendo al trionfo del suo compagno di squadra Aldi Mahendra. Nel 2025 ad affiancarlo sarà il romagnolo Elia Bartolini, suo coetaneo ed ex Moto3, che lo scorso anno nello stesso campionato si è invece piazzato tredicesimo ugualmente in sella ad una Yamaha. Sabato prossimo (18 gennaio) si entrerà già in clima mondiale grazie all’appuntamento annuale organizzato da Marco Gaggi al cartodromo di Camerano (An) per ringraziare sponsor e sostenitori, al quale dalle ore 10 potranno partecipare anche amici e simpatizzanti. Intanto il testimonial del Comune di Fano e di Amici Senza Frontiere, portacolori anche del Moto Club Dragone 2.0, si è tolto lo sfizio di misurarsi per la seconda volta con tanti big del motociclismo, prendendo parte, al ranch di Valentino Rossi, alla "100 km dei Campioni" di Flat Track.

Ma ecco, di seguito, il calendario della nuova stagione: 28-30 marzo Portimao (Portogallo), 11-13 aprile Assen (Olanda), 16-18 maggio Most (Repubblica Ceca), 13-15 giugno Misano (Italia), 5-7 settembre Magny-Cours (Francia), 26-28 settembre Aragon (Spagna), 10-12 ottobre Estoril (Portogallo), 17-19 ottobre Jerez de la Frontera (Spagna).

b. t.